Бортпроводниц «Аэрофлота» задержали за попытку провезти наркотики в бутылках из-под шампуня
Стюардессы пытались провезти наркотические вещества рейсом из Нью-Йорка в Москву. При этом запрещенные препараты они спрятали в бутылках из-под шампуня
В московском аэропорту «Шереметьево» задержали двух бортпроводниц авиакомпании «Аэрофлот» по подозрению в контрабанде наркотиков.
Стюардессы пытались провезти наркотические вещества рейсом из Нью-Йорка в Москву. При этом запрещенные препараты они спрятали в бутылках из-под шампуня.
По данным телеканала РЕН ТВ, сотрудники Шереметьевской таможни изъяли у сотрудниц «Аэрофлота» более 3,8 кг масла каннабиса. В воздушной гавани провели экспресс-тест, который указал на наличие в емкостях из-под шампуней наркотических веществ.
В подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного члена экипажа и тремя бутылками из-под шампуня, в которых было примерно 2,8 кг масла каннабиса.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Члены экипажа одного из самолетов «Аэрофлота» арестованы.