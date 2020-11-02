02 ноября 2020, 06:06
Глава Дагестана ввел ограничения для снижения темпов распространения коронавируса
В соответствии с указом главы Дагестана, в республике вводится запрет на работу развлекательных центров и объектов общественного питания с 23:00 до 6:00
Фото: coronavirus-live.ru
Врио главы Дагестана Сергей Меликов вводит ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 3 ноября.
В соответствии с указом главы Дагестана, в республике вводится запрет на работу развлекательных центров и объектов общественного питания с 23:00 до 6:00.
Гражданам старше 65 лет власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции и не посещать общественные места без особой необходимости.
По данным на утро 1 ноября, в Дагестане было выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике COVID-19 заразились 16 133 человек, от осложнений 781 человек скончался.