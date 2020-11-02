02 ноября 2020, 02:39
В Турции с начала курортного сезона коронавирусом заразились 326 российских туристов
В Турции за нынешний курортный сезон коронавирусом заразились 326 российских туристов. Из них 11 россиян скончались от осложнений. Такие данные привел посол России в Турции Алексей Ерхов
Фото: propertyturkey.com
В Турции за нынешний курортный сезон коронавирусом заразились 326 российских туристов. Из них 11 россиян скончались от осложнений. Такие данные привел посол России в Турции Алексей Ерхов.
В беседе с «Интерфаксом» дипломат отметил, что цифра, конечно, печальная, однако всего с начала августа турецкие курорты посетили более миллиона россиян.
Алексей Ерхов также добавил, что сейчас в турецких больницах находится 31 человек, а «изолированно по месту отдыха 87 человек».
Посол в свою очередь рекомендовал туристам обязательно покупать страховку, покрывающую в том числе расходы на лечение от COVID-19.