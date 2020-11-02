02 ноября 2020, 02:22
Правительство упростило порядок получения детских пособий
В России с 1 ноября 2020 года вступил в силу упрощенный порядок получения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Правительство своим указом сократило перечень документов, необходимых для получения выплаты
В России с 1 ноября 2020 года вступил в силу упрощенный порядок получения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Правительство своим указом сократило перечень документов, необходимых для получения выплаты.
Для получения выплаты родителям больше не нужно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Данную информацию уполномоченные органы будут сами получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Оформить пособие на детей можно в МФЦ или на портале госуслуг.
Напомним, размер выплаты на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей составляет 5,5 тысячи рублей. Эти выплаты были введены президентом с 1 января 2020 года.