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02 ноября 2020, 01:38

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве

Так, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением полномочий либо досрочно ушедший в отставку, становится членом Совета Федерации пожизненно

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменений в действующий закон о формировании Совета Федерации.

Одна из поправок вносит в закон понятие о пожизненном сенаторстве. Так, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением полномочий либо досрочно ушедший в отставку, становится членом Совета Федерации пожизненно.

Глава государства после прекращения своих полномочий  приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Соответствующее заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента.

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