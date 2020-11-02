02 ноября 2020, 01:38
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве
Так, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением полномочий либо досрочно ушедший в отставку, становится членом Совета Федерации пожизненно
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменений в действующий закон о формировании Совета Федерации.
Одна из поправок вносит в закон понятие о пожизненном сенаторстве. Так, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением полномочий либо досрочно ушедший в отставку, становится членом Совета Федерации пожизненно.
Глава государства после прекращения своих полномочий приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Соответствующее заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента.