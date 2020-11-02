Российский рубль за последние 30 лет подешевел к доллару в 40 тысяч раз
Коммерческий курс рубля был введен 1 ноября 1990 года, когда американский доллар стоил 63 копейки. Однако сразу после этого доллар вырос до 1,8 рубля. Спустя почти два года - 1 июля 1992 года - доллар в России уже стоил 125,26 рубля
Российский рубль, который 30 лет назад перешел на коммерческий курс, за это время подешевел в 40 тысяч раз.
Аналитики пояснили, что коммерческий курс рубля был введен 1 ноября 1990 года, когда американский доллар стоил 63 копейки. Однако сразу после этого доллар вырос до 1,8 рубля. Спустя почти два года - 1 июля 1992 года - доллар в России уже стоил 125,26 рубля.
За последние 30 лет стоимость доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз, сообщил РИА Новости аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.
При этом аналитик АКРА Дмитрий Куликов считает, что реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет более чем в 100 раз. Если бы в стране не произошла деноминация, то расчетное изменение превысило бы 100 тысяч раз.