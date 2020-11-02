02 ноября 2020, 00:38
Кемеровского блогера оштрафовали за неуважение к власти из-за критики Конституции
В Кемерово суд оштрафовал блогера Алексея Федорова на 30 тысяч рублей из-за видео на портале YouTube с критикой Конституции РФ. Суд счел негативную оценку Основного закона «необоснованной»
В Кемерово суд оштрафовал блогера Алексея Федорова на 30 тысяч рублей из-за видео на портале YouTube с критикой Конституции РФ. Суд счел негативную оценку Основного закона «необоснованной». Блогера оштрафовали по статье о неуважении к Конституции.
Кемеровский суд на основании экспертизы пришел к выводу, что в этом ролике «имеется негативная оценка Конституции», а «обоснования негативной оценки не имеется». Сейчас эта видеозапись уже удалена.
Алексей Федоров в своем ролике размышлял о протестах в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Конституцию Федоров упоминал четыре раза. Среди прочего блогер заявлял, что за принятые летом 2020 года поправки «никто не голосовал».