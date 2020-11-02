СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва кислородной будки в челябинской больнице
Причиной пожара в ГКБ№2 города Челябинска, где взорвалась будка с кислородом, стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Такую версию озвучили в региональном управлении МЧС
Причиной пожара в ГКБ№2 города Челябинска, где взорвалась будка с кислородом, стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Такую версию озвучили в региональном управлении МЧС.
Сейчас на месте пожара работают испытательная пожарная лаборатория и сотрудники отделения дознания.
Напомним, в минувшую субботу на территории городской больницы № 2, где располагается база для лечения коронавирусных пациентов, начался пожар, после чего произошел взрыв кислородной будки. Она находилась рядом с поликлиникой.
В Минздраве Челябинской области сообщили об экстренной эвакуации пациентов в другие больницы, а власти региона ввели режим ЧС в связи с инцидентом.
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Халатность».