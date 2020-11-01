01 ноября 2020, 14:44
Евгений Дитрих уйдет в отставку с поста главы Минтранса России
Министр транспорта России Евгений Дитрих в скором времени уйдет в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компаниях, которые работают с ведомством
Министр транспорта России Евгений Дитрих в скором времени уйдет в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компаниях, которые работают с ведомством.
Источники в правительстве также подтвердили информацию о смене главы транспортного министерства. Новым министром могут назначить кого-то из действующих заместителей г-на Дитриха. Это Андрей Костюк (глава Росавтодора) и Александр Нерадько (глава Росавиации). Еще один претендент на должность главы Минтранса РФ - директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Telegram-канал «Майский указ» сообщает, что официально об отставке Евгения Дитриха может быть объявлено 4 ноября.