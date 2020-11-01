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01 ноября 2020, 14:29

Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавируса

Накануне чиновник был госпитализирован в одну из клиник Московской области с коронавирусом. Коронавирус Максюта переносил тяжело из-за ряда хронических заболеваний

Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавируса

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в возрасте 73 лет.

Накануне чиновник был госпитализирован в одну из клиник Московской области с коронавирусом. Источник волгоградского портала v1.ru сообщает, что коронавирус Максюта переносил тяжело из-за ряда хронических заболеваний.

Издание «Высота 102» также сообщает, что 8 октября от продолжительной болезни умерла супруга экс-губернатора.

Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год.

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