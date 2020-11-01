01 ноября 2020, 14:29
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавируса
Накануне чиновник был госпитализирован в одну из клиник Московской области с коронавирусом. Коронавирус Максюта переносил тяжело из-за ряда хронических заболеваний
Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в возрасте 73 лет.
Накануне чиновник был госпитализирован в одну из клиник Московской области с коронавирусом. Источник волгоградского портала v1.ru сообщает, что коронавирус Максюта переносил тяжело из-за ряда хронических заболеваний.
Издание «Высота 102» также сообщает, что 8 октября от продолжительной болезни умерла супруга экс-губернатора.
Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год.