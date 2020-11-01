В аптеках пропал применяемый при коронавирусе препарат против тромбозов
В российских аптеках пропал применяемый при коронавирусе жизненно важный препарат «Клексан», который назначают в том числе беременным. Производитель лекарства объясняет дефицит ажиотажным спросом
В российских аптеках пропал применяемый при коронавирусе жизненно важный препарат «Клексан», который назначают в том числе беременным. Производитель лекарства объясняет дефицит ажиотажным спросом, а Минздрав утверждает, что ситуация находится под контролем.
«Клексан» (раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия) сейчас нельзя купить даже в Москве и Московской области, не говоря уже о регионах. В аптечных сетях говорят, что препарат отсутствует уже больше месяца, а если и появляется в наличии, то тут же раскупается.
Эноксапарин натрия — действующее вещество препаратов под разными торговыми марками: «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан». Эти препараты прописывают, например, беременным женщинам, чтобы снизить свертываемость крови и риск образования тромбов. Сейчас «Клексан» используют и для лечения коронавирусной инфекции.
Гендиректор компании Сергей Шуляк рассказал РБК, что этого препарата сейчас просто «нет физически». «Или он есть, но на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан», — отметил Шуляк.
Практически во всех регионах продажи «Клексана» в пандемию коронавируса упали на 28-59%, что подтверждает информацию об отсутствии лекарства в аптеках. Только в Новосибирской области был зафиксирован рост продаж «Клексана» на 94%, поскольку в этом регионе есть крупные региональные фармацевтические склады. «Судя по всему, препарат там был и усиленно скупался населением», — пояснил г-н Шкуляк.
Также сообщается, что из продажи пропал препарат «Ксарелто», который применяют при лечении COVID-19, чтобы предотвратить тромбоз.
Представитель фармацевтической компании «Санофи», которая выпускает «Клексан», заявил, что отсутствие препарата вызвано значительно возросшим спросом на фоне пандемии. В компании заверили, что препарат поступает на склад, однако текущие объемы производства не позволяют полностью покрыть значительно возросшую потребность.
В Минздраве подтвердили дефицит «Клексана» в связи с повышенным спросом, но заверили, что ситуация под контролем, а больницы обеспечены этим лекарством в полном объеме и даже с запасом.
Флеболог Сергей Дробязго сообщил РБК, что венозные тромбозы являются одной из частых причин смерти человека в стационаре. При этом во время пандемии коронавируса число пациентов с тромбозом увеличилось, так как этот вирус поражает сосудистое русло. Поэтому «Клексан» назначают параллельно с лечением противовирусным.