01 ноября 2020, 11:29
В России коронавирус выявили еще у 18 665 человек
В России продолжается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки в стране было выявлено 18 665 новых заражений. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 636 781 челове
Фото: coronavirus-live.ru
В России продолжается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки в стране было выявлено 18 665 новых заражений. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 636 781 человек, сообщили в оперативном штабе под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
От вызванных COVID-19 осложнений скончались 245 человек, а общее число умерших составило 28 235 человек.
В Москве за прошедшие выявили 5 261 случай заражения коронавирусом, в Московской области - 545, в Санкт-Петербурге - 896, в Нижегородской области - 394, в Свердловской области - 275, в Ростовской области - 314, в Красноярском крае - 296, в Воронежской области - 299, в Иркутской области - 238, в Ульяновской области - 208, в Архангельской области - 365.