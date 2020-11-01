Власти Подмосковья ввели режим самоизоляции для пожилых граждан
Власти Московской области ввели обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Этот режим будет действовать с 2 до 15 ноября
Власти Московской области ввели обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Этот режим будет действовать с 2 до 15 ноября.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что сейчас самая «сложная ситуация на койках - это +65». Чиновник добавил, что люди старшего поколения обычно переносят коронавирус намного тяжелее и долго лечатся.
«Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших, а с понедельника мы введем обязательную», — отметил Воробьев.
В рамках режима самоизоляции пожилым людям разрешат ходить в магазин и выходить на прогулки. Социальные карты пенсионеров блокировать не будут, как в Москве.
Если в доме вместе с пожилыми гражданами проживают школьники, то их разрешат перевести на домашнее обучение.