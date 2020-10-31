Вода из реки Салгир признана непригодной для водоснабжения Симферополя
Проблема пресной воды в Республике Крым одна из самых острых в регионе. Северо-Крымский канал перекрыт Киевом в 2014 году. Никакой вменяемой альтернативы ни крымские, ни федеральные власти пока не предложили
Проблема пресной воды в Республике Крым на сегодня одна из самых острых в регионе. Северо-Крымский канал, ранее осуществлявший подачу воды на полуостров, перекрыт Киевом в 2014 году. Никакой вменяемой альтернативы ни крымские, ни федеральные власти пока не предложили.
Ситуацию усугубило прошедшее засушливое лето, что привело к серьезным перебоям с подачей воды В некоторых крымских города воду подают по два-три часа в день. В отдаленных районах проблему решали с помощью водовозов.
Для столицы региона города Симферополя оставался вариант брать воду из местной речки Салгир. Однако, и она оказалась непригодна для употребления.
Салгир, самая длинная река Крыма, берет свое начало в горах и впоследствии впадает в залив Сиваш. Но главное, она протекает через сам Симферополь.
Из речки можно было бы подавать в систему города до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Однако, сейчас и этот вариант придется оставить по причине высокого уровня загрязненности источника.
Эту информацию распространила пресс-служба главы Крыма со ссылкой на результаты исследований местных специалистов-экологов.
При этом сам Сергей Аксенов обнадежил крымчан, отметив, что сейчас активно
ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский, после окончания которых в середине весны следующего года оттуда можно будет забирать порядка 60 тысяч кубометров в сутки.
Также Аксенов заявлял, что в стадии разработки находится проект по строительству в Крыму опреснительной установки, которая поможет решить проблему водоснабжения региона. На этот проект якобы может быть выделено 50 миллиардов рублей из средств местного и федерального бюджета.
Однако, накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство опреснителей в Крыму не требуется, поскольку на полуострове сохраняется запас воды, который поддержат за счет бурения дополнительных скважин.
По словам чиновника, подобного рода проект очень сложен в исполнении и слишком дорогостоящий. Поэтому его отложат на долгую перспективу, и вернутся к вопросу в том случае, если в дальнейшем воды в Крыму действительно не будет хватать.