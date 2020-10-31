31 октября 2020, 11:05
В Челябинске в поликлинике ГКБ№2 взорвалась кислородная будка. Ковидных пациентов эвакуируют
В Челябинске в результате пожара произошел взрыв кислородной будки в поликлинике ГКБ № 2. В региональном Минздраве сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет
Фото: Znak.com
В Челябинске в результате пожара произошел взрыв кислородной будки в поликлинике ГКБ № 2. В региональном Минздраве сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.
В настоящее время проводится эвакуация пациентов с коронавирусом. «Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, идет оценка состояния больных, госпитализированных в учреждение», — заявили в Минздраве.
По предварительным данным, 150 пациентов временно разместили в здании стадиона имени Елесиной, а трех реанимационных пациентов эвакуируют в ГКБ№ 1. Еще 20 ковидных пациентов переводят в ГКБ№ 3, сообщает Znak.com.
Причины пожара в больнице выясняются. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.