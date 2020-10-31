31 октября 2020, 10:57
В России за сутки коронавирусом заразились 18 140 человек
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки от осложнений скончались 334 человека. Всего от коронавируса умерли 27 990 человек
В России за прошедшие сутки выявили еще 18 140 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 618 116 человек.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки от осложнений скончались 334 человека. Всего от коронавируса умерли 27 990 человек.
В Москве за сутки выявили 4 952 новых заражений коронавирусом, в Подмосковье - 535, в Петербурге - 854, в Нижегородской области - 397, в Свердловской области - 278, в Ростовской области - 313, в Красноярском крае - 293, в Воронежской области - 298, в Иркутской области - 230, в Архангельской области - 334.