31 октября 2020, 09:31
ФСИН потратит 840 млн рублей на покупку у колоний защитных масок, сшитых заключенными
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выделила 839,3 млн рублей на закупку у колоний 35 млн марлевых защитных масок, которые сшили заключенные
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выделила 839,3 млн рублей на закупку у колоний 35 млн марлевых защитных масок, которые сшили заключенные.
Издание Vademecum сообщает, что в текущем году ФСИН без проведения конкурса заключила госконтракт с компанией «Дельрус», как с единственным поставщиком. По условиям этого госконтракта «Дельрус» до 30 октября 2020 года должен предоставить 64 учреждениям ФСИН маски по цене 23,98 рубля за штуку.
По данным издания, «Дельрус» еще в начале пандемии коронавируса стала единым поставщиком медицинских масок в регионы. Фирма получила регистрационное удостоверение на выпуск защитных масок на 147 предприятиях, в том числе в 111 колониях не меньше чем в девяти регионах.