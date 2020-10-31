Ответственность за теракт в Ницце взяла на себя ранее неизвестная группировка из Туниса
Информагентство Tunis Afrique Presse сообщает, что в Facebook некий сторонник «Аль-Махди на юге Туниса» написал о причастности этой организации к нападению на прихожан во Франции
Ответственность за теракт в базилике Нотр-Дам-де-Нис в Ницце взяла на себя ранее не известная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».
Информагентство Tunis Afrique Presse сообщает, что в Facebook некий сторонник «Аль-Махди на юге Туниса» написал о причастности этой организации к нападению на прихожан во Франции.
Правоохранительные органы Туниса начали проверку по данному факту, чтобы выяснить, действительно ли такая организация существует и причастна ли она к теракту в Ницце.
Напомним, 29 октября вооруженный ножом мужчина ворвался в базилику Нотр-Дам-де-Ниц и с криком «Аллаху Акбар!» обезглавил женщину и убил еще двух прихожан. Теракт совершил выходец из Туниса Ибрагим аль-Ауисауи.
Также сообщается, что 30 октября в Париже вооруженный мужчина пытался напасть на полицейских, которые прибыли в 15-й квартал по вызову местной жительницы. Мужчина был вооружен двумя кухонными ножами. Полицейские смогли его задержать, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает «Медуза».