Минпромторг сообщил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах
Министерство промышленности и торговли сообщило о проблемах с медицинским кислородом в 20 российских регионах. Отметим, что этот кислород жизненно необходим тяжелым пациентам с коронавирусом, которые находятся на аппаратах ИВЛ
Министерство промышленности и торговли сообщило о проблемах с медицинским кислородом в 20 российских регионах. Отметим, что этот кислород жизненно необходим тяжелым пациентам с коронавирусом, которые находятся на аппаратах ИВЛ.
Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что к ним поступила информация из 20 регионов о сложностях с медицинским кислородом. Министр заверил, что ведомство сейчас в ручном режиме с медицинскими учреждениями и региональными властями отрабатывает режим поставки.
Список регионов, которые сообщили о проблемах с медицинским кислородом, в Минпромторге не предоставили.
Напомним, в середине октября в ростовской больнице №20 из-за перебоев с кислородом скончались 13 пациентов с коронавирусом, которые находились на аппаратах ИВЛ.
По итогам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». «Интерфакс» сообщает, что в рамках расследования проводятся обыски в городской администрации, управлении горздрава Ростова-на-Дону, Минздраве Ростовской области и по месту жительства бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.