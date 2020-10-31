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Общество
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Москва
31 октября 2020, 01:32

Московские депутаты потребовали от Госдумы обеспечить жильем детей жертв сталинских репрессий

Депутаты Мосгордумы и муниципальных советов направили письмо в Госдуму с требованием исполнить решение Конституционного суда по делу о возмещении жилья, которое в годы репрессий в СССР власти изымали у граждан

Московские депутаты потребовали от Госдумы обеспечить жильем детей жертв сталинских репрессий

Депутаты Мосгордумы и муниципальных советов направили письмо в Госдуму с требованием исполнить решение Конституционного суда по делу о возмещении жилья, которое в годы репрессий в СССР власти изымали у граждан.

В письме напоминается, что в декабре 2019 года Конституционный суд рассмотрел заявление трех пожилых женщин, родившихся в высылке или спецпоселении, куда в годы репрессий отправили их родителей. Женщины хотели получить жилье в Москве, где раньше жили их родственники.

Законодательство современной Москвы не позволило женщинам вернуть жилье в столице, однако КС встал на их сторону. Суд потребовал от властей внести необходимые поправки в законодательство, сообщает «Медуза».

В ноябре в Госдуме должны рассмотреть два законопроекта о возмещении жилья жертвам репрессий. Первый документ (подготовлен правительством) предполагает, что жилье возместят «в порядке, предусмотренном законодательством субъектов РФ». Однако в реальности это означает, что жертвы репрессий попадут в самый конец общей очереди на жилье. В Москве стоять в очереди на жилье придется в среднем около 25 лет.

Московские депутаты просят коллег из Госдумы отклонить правительственный законопроект и принять альтернативный документ депутатов от «Справедливой России» Сергея Миронова и Галины Хованской. Они предложили в приоритетном порядке предоставить жертвам политических репрессий федеральные денежные выплаты на строительство или приобретение жилья в месте, где их семьи жили до репрессий.

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