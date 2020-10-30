Куратор президентской комиссии по ТЭК оказался связан с олигархами
Помощник главы администрации президента Антона Вайно и куратор президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Кирилл Молодцов оказался связан с крупными бизнесменами, деятельность которых он должен контролировать
Помощник главы администрации президента Антона Вайно и куратор президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Кирилл Молодцов оказался связан с крупными бизнесменами, деятельность которых он должен контролировать.
The Insider сообщает, что Кирилл Молодцов получил квартиру от брата миллиардера Олега Дерипаски, а семья чиновника зарабатывает на контрактах с «Роснефтью».
По данным издания, в 2018 году подконтрольное Кириллу Молодцову ООО «УВТ» стало владельцем 150-метровых апартаментов в московском ЖК «У Патриарших» (стоимость от 195 до 295 млн рублей). До 2019 года этой фирмой владела дочь чиновника Елизавета, а позже он сам стал ее владельцем.
Фирма Кирилла Молодцова, как говорится в выписке из Росреестра, купила эти апартаменты у ООО «РусСтройБаланс», бенефициаром которой является Павел Езубов. Последний приходится двоюродным братом Олега Дерипаски. При этом согласно финансовой отчетности, компания приобрела апартаменты всего за 22,4 млн рублей.
Также выяснилось, что супруга чиновника владеет компанией «Танк-Ярд», которая только за 2017 год получила от «Роснефти» 215 млн за транспортно-экспедиторские услуги. Ее дочерняя фирма «Терминал Сервис» получила контракт от госкомпании на перевалку сжиженных углеводородных газов на 44 млн рублей. На момент подписания указанных контрактов Кирилл Молодцов занимал пост замминистра и курировал нефтегазовую отрасль, то есть мог влиять на действия «Роснефти».