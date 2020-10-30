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Политика
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30 октября 2020, 17:15

Московский суд отклонил иск Пригожина к Навальному и Милову на 10 млн рублей

Черемушкинский райсуд Москвы вернул иск о защите чести и достоинства бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина» к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову

Московский суд отклонил иск Пригожина к Навальному и Милову на 10 млн рублей

Черемушкинский райсуд Москвы вернул иск о защите чести и достоинства бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина» к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову. Сумма по иску была заявлена в размере 10 млн рублей.

По данным «МБХ медиа», иск Евгению Пригожину вернули из-за ошибок по его составлении. Каком именно иск Пригожина к Милову и Навальному был возвращен, не сообщается.

Ранее прокремлевский бизнесмен подал два иска о защите чести и достоинства к оппозиционерам. Первый иск касается видео под названием «Камчатка. Ирина Славина. Киргизия. Навальный» от 8 октября, в котором Милов называет Пригожина «конченным уродом».

Второй иск подан из-за слов Милова в эфире YouTube-канала «Навальный Live» о том, что Пригожин «известный растлитель малолетних» и в 80-е годы «отсидел в советской тюрьме по обвинениям в разбое, мошенничестве и вовлечении малолетних в проституцию».

Защита Евгения Пригожина требовала признать данные сведения недостоверными, а также порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

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