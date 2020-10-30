Московский суд отклонил иск Пригожина к Навальному и Милову на 10 млн рублей
Черемушкинский райсуд Москвы вернул иск о защите чести и достоинства бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина» к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову
Черемушкинский райсуд Москвы вернул иск о защите чести и достоинства бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина» к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову. Сумма по иску была заявлена в размере 10 млн рублей.
По данным «МБХ медиа», иск Евгению Пригожину вернули из-за ошибок по его составлении. Каком именно иск Пригожина к Милову и Навальному был возвращен, не сообщается.
Ранее прокремлевский бизнесмен подал два иска о защите чести и достоинства к оппозиционерам. Первый иск касается видео под названием «Камчатка. Ирина Славина. Киргизия. Навальный» от 8 октября, в котором Милов называет Пригожина «конченным уродом».
Второй иск подан из-за слов Милова в эфире YouTube-канала «Навальный Live» о том, что Пригожин «известный растлитель малолетних» и в 80-е годы «отсидел в советской тюрьме по обвинениям в разбое, мошенничестве и вовлечении малолетних в проституцию».
Защита Евгения Пригожина требовала признать данные сведения недостоверными, а также порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.