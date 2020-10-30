Роскомнадзор предостерег российские СМИ от публикации материалов, «затрагивающих чувства верующих»
Надзорное ведомство напомнило журналистам об ответственности по законам о СМИ и экстремизме. «Распространение подобных публикаций будет пресекаться, а доступ к ресурсам с ними — блокироваться», говорится в заявлении РКН
Роскомнадзор предупредил СМИ о недопустимости публикаций, которые могут «затрагивать чувства верующих». Речь, в том числе идет и о графических изображениях (карикатурах).
Надзорное ведомство напомнило журналистам об ответственности по законам о СМИ и экстремизме. «Распространение подобных публикаций будет пресекаться, а доступ к ресурсам с ними — блокироваться», говорится в заявлении РКН.
Заявление ведомства связано с широким обсуждением жестокого убийства французского учителя в пригороде Парижа из-за того, что он в качестве примера свободы слова показывал своим ученикам обложку журнала Charlie Hebdo с карикатурой на пророка Мухаммеда. Учителя убил 18-летний выходец из Чечни.
Президент Франции Эмманюэль Макрон после похорон убитого педагога заявил, что в его стране не будут запрещать какие-либо карикатуры, поскольку это является нарушением свободы слова. Макрон также пообещал бороться с радикальными исламистами.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Франции «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране». В свою очередь дагестанский боец ММА Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию Эмманюэля Макрона с нарисованным на его лице отпечатком ботинка и назвал его «тварью»