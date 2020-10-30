30 октября 2020, 16:18
На западе Турции произошло мощное землетрясение
По предварительным данным, землетрясение разрушило не менее 10 домов в турецком Измире. В частности, пострадали здания в районах Байраклы и Борнова. Сведений о погибших и пострадавших пока нет
На западе Турции произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился в Эгейском море, поэтому подземные толчки ощущались и в соседней Греции.
По предварительным данным, землетрясение разрушило не менее 10 домов в турецком Измире. В частности, пострадали здания в районах Байраклы и Борнова. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все министерства и ведомства страны приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения, сообщает ТАСС.
В Греции мощность землетрясения составила 6,9балла. На острове Самос пострадал как минимум один человек.