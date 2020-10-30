Вице-мэр Москвы анонсировала массовую вакцинацию от COVID-19 всех желающих
Анастасия Ракова заявила, что «как только вакцина поступит», то власти столицы начнут ее массовое применение для всех желающих москвичей. Чиновница добавила, что сейчас пока у властей нет нужного объема вакцины
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова анонсировала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции для всех желающих, которая начнется «в ближайший месяц».
В эфире телеканала «Россия 24» Анастасия Ракова заявила, что «как только вакцина поступит», то власти столицы начнут ее массовое применение для всех желающих москвичей. Чиновница добавила, что сейчас пока у властей нет нужного объема вакцины.
Ракова также сообщила, что в рамках пострегистрационных клинических испытаний полноценную прививку получили 10 тысяч человек. Всего в испытаниях должны принять участие 40 тысяч добровольцев.
Ранее Reuters сообщило о приостановке третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за нехватки препарата. По данным агентства, спрос на вакцину настолько высокий, что препарата не хватает даже для всех участников испытаний. В Минздраве, правда, данную информацию опровергли.