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30 октября 2020, 14:58

МВД проводит проверку по факту передачи прихожанкой московского храма своей квартиры священнику

Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению жительницы Московской области Натальи Смирновой, которая сообщила, что ее родственница перед смертью завещала свою квартиру протоирею столичного храма

МВД проводит проверку по факту передачи прихожанкой московского храма своей квартиры священнику

Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению жительницы Московской области Натальи Смирновой, которая сообщила, что ее родственница перед смертью завещала свою квартиру протоирею столичного храма бессребреников Косьмы и Дамиана Сергию Куликову.

Адвокат заявительницы Александр Песковой рассказал РБК, что МВД сейчас проводит проверку на предмет возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Наталья Смирнова в свою очередь написала письмо главе РПЦ патриарху Кириллу о том, что по завещанию от 2011 года она должна была получить квартиру своей тети Ирины Крутовой. Однако позже ее завещание было изменено в пользу протоиерея Сергия Куликова.

По словам Смирновой, завещание было переписано после того, когда ее родственница перенесла два инсульта, а на фоне обнаруженной онкологии 4-й степени принимала сильнодействующие лекарства. Женщина утверждает, что во время болезни интерес к пожилой женщине стала проявлять жена протоиерея Галина. При этом родственников перестали пускать в квартиру, в которой появилась незнакомая им сиделка-прихожанка.

Наталья Смирнова добавила, что в квартире сейчас живет ее бабушка 1926 года рождения, которую также опекает приставленная храмом сиделка. Однако пожилая женщина в последнее время стала все чаще говорить, что «принадлежит батюшке и ничего теперь не решает».

«Убедительно прошу разобраться в данной ситуации и обязать Куликова отозвать заявление о принятии наследства, а также проверить, единичный ли это случай в биографии вышеуказанного священнослужителя», - говорится в заявлении Натальи Смирновой.

Спор о наследстве сейчас рассматривает Химкинский городской суд, а само дело отправлено на экспертизу, чтобы определить, в каком состоянии находилась Ирина Крутова на момент изменения завещания.

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