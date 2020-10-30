Меню
Общество
Прибыль «Газпрома» все ниже, а дивиденды все выше
30 октября 2020, 14:02

В Забайкалье пенсионерка с коронавирусом записала видеообращение об отсутствии медпомощи и скончалась

Минздрав Забайкальского края начал проверку по факту смерти пожилой жительницы Читы, которая записала видео об отсутствии медицинской помощи, а через несколько дней скончалась

В Забайкалье пенсионерка с коронавирусом записала видеообращение об отсутствии медпомощи и скончалась

Минздрав Забайкальского края начал проверку по факту смерти пожилой жительницы Читы, которая записала видео об отсутствии медицинской помощи, а через несколько дней скончалась.

Представитель пресс-службы администрации Забайкалья сообщил РИА Новости, что 64-летняя россиянка записала видеоролик, в котором заявила, что медики отправили ее лечиться от коронавируса на дому. Дома ей стало хуже, а скорая помощь долгое время к ней не приезжала.

«Когда я обратилась за помощью, я хорошо дышала, я говорила. Но силы покидают меня, это козлу понятно, что у меня воспаление легких. [Температура] 39,4 - 39,2. Она так падает и уменьшается, нет никаких улучшений», - сообщила жительница Читы в своем видеообращении.

Женщина заболела 19 октября, а госпитализировали ее 28 октября. На следующий день она скончалась.

Региональный Минздрав начал проверку в подведомственных учреждениях, которые отвечали за оказание пациентке медицинской помощи.

Еще один вопиющий случай произошел в Волгоградской области. Врачи «ковидного» госпиталя выставили на улицу 87-летнего ветерана в инвалидном кресле, у которого была пневмония. Его дочь умоляла врачей о госпитализации, но медики заявили, что ветеран ведет себя агрессивно и мешает лечить других пациентов. Мужчина скончался около больницы, сидя в инвалидном кресле.

Главврач больницы заявил, что мужчину не собирались выписывать и отправили бы в реанимацию, однако коронавирус у него не был подтвержден. По словам главврача, ветерана хотели перевести в госпиталь на базе психиатрической больницы, так как у него были расстройства.

Материалы по теме
В России коронавирусом за сутки заразилось рекордное число людей
Кислород для ростовской больницы, где погибли пациенты с COVID-19, закупался у единственного поставщика
В Кремле заявили о достижении «критической черты» в борьбе с коронавирусом
Сейчас на главной
Суд берет Шестуна измором
александр шестун
Суд берет Шестуна измором
Когда ведущий актер нового поколения Александр Паль прочитал книгу «Непокорный арестант», написанную бывшим главой Серпуховского района Александром Шестуном, он сказал что-то в стиле «Надо призывать людей не на митинги, а прочитать эту книгу. Когда все осознают, что происходит, тогда Россия и проснётся»
Россияне в ожидании локдауна снова начали скупать продукты
карантин
Россияне в ожидании локдауна снова начали скупать продукты
Почти треть россиян считают, что власти в скором времени введут жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, и начали готовиться к локдауну. Граждане закупают продукты и товары первой необходимости
Общество
Администрация Twitter промаркировала репортаж RT о выборах в США как «вводящий в заблуждение»
Администрация Twitter предупредила пользователей, что публикация RT содержит спорный контент и может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах
Нет прививки – нет работы
вакцинация
Нет прививки – нет работы
В приказе главы Дептранса говорится, что руководители транспортных предприятий столицы должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников. В ведомстве отметили, что прививки от гриппа необходимы для «защиты жизни и здоровья работников»
В РПЦ назвали «заказным» расследование о недвижимости патриарха
РПЦ
В РПЦ назвали «заказным» расследование о недвижимости патриарха
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил журналистам, что имущество родственников патриарха «не имеет отношения к нему и РПЦ»
Хакеры взломали 15 тысяч камер наблюдения в Москве
хакеры
Хакеры взломали 15 тысяч камер наблюдения в Москве
Хакеры взломали и получили доступ к 15 тысячам частных камер наблюдения в Москве. Киберхулиганы взломали камеры, установленные в квартирах, магазинах, банках, торговых центрах и других частных организациях
Президент Франции после теракта в Ницце приказал вывести войска на улицы по всей стране
теракт в ницце
Президент Франции после теракта в Ницце приказал вывести войска на улицы по всей стране
Президент Франции Эммануэль Макрон после резни в базилике в Ницце отдал приказ вывести войска на улицы по всей территории страны. В каждом городе будут размещены около 7 тысяч солдат
Не доллар красит человека ...
валюта
Не доллар красит человека ...
Владимир Путин рекомендовал гражданам «игнорировать» динамику курса рубля и лишний раз не расстраиваться из-за падения национальной валюты по отношению к доллару и евро. Президент России также выразил мнение, что правительству удается поддерживать стабильность курса рубля
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавирусной инфекции
гибель чиновников
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавирусной инфекции
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
В Кремле заявили о достижении «критической черты» в борьбе с коронавирусом
здравоохранение
В Кремле заявили о достижении «критической черты» в борьбе с коронавирусом
Песков заявил, что сейчас фиксируется повышенная потребность в медицинском персонале и лекарственных средствах, что «создает очень большие трудности»
В Ницце вооруженный ножом мужчина устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис
теракт в ницце
В Ницце вооруженный ножом мужчина устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис
Мэр города Кристиан Эстрози сообщил в Twitter, что два человека от полученных ранений скончались непосредственно в церкви. Сам нападавший сейчас находится в больнице под охраной
Общество
Специалисты Роспотребнадзора нашли у российских летучих мышей «какие-то» коронавирусы
У летучих мышей выявили коронавирусы неизвестного типа. В Роспотребнадзоре сообщили, что «какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследовании»
В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсии «по рангам»
пенсия
В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсии «по рангам»
Парламентарий считает, что пенсия должна разделяться по уровням, от первого - минимального, до максимального десятого. Определять пенсионный ранг предлагается по определенному перечню показателей
Фармкомпании не могут поставить в Россию 40 млн упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки
лекарства
Фармкомпании не могут поставить в Россию 40 млн упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки
Почти две трети компаний, которые входят в AIPM, сообщили о проблемах с прохождением таможенных процедур из-за сбоев в работе системы маркировки лекарств
Власти Франции и Германии повторно вводят карантин из-за коронавируса
карантин
Власти Франции и Германии повторно вводят карантин из-за коронавируса
Так, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со 2 ноября в стране вводится жесткий карантин для всех граждан. Власти закроют бары, рестораны, театры и кинотеатры. Школы и детские сады, а также магазины останутся открытыми
Белорусская оппозиция создала «Народное антикризисное управление» для мирной передачи власти
координационный совет оппозиции
Белорусская оппозиция создала «Народное антикризисное управление» для мирной передачи власти
Глава НАУ Павел Латушко сообщил, что основной целью народного антикризисного управления является мирный уход действующей власти и стабилизация управления после прихода новой власти
Ожидание VS Реальность
коронавирус
Ожидание VS Реальность
Московский муниципальный депутат Денис Шендерович, которого доставили на «скорой» с коронавирусом в резервный госпиталь на ВДНХ, пожаловался на отсутствие лекарств
Общество
Прокуратура в ходе проверки не обнаружила на Урале ни одного водоема с чистой водой
Генпрокуратура в ходе мониторинга загрязнения окружающей среды не обнаружила на территории Уральского федерального округа ни одного водоема с водой надлежащего качества