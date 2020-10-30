В Забайкалье пенсионерка с коронавирусом записала видеообращение об отсутствии медпомощи и скончалась
Минздрав Забайкальского края начал проверку по факту смерти пожилой жительницы Читы, которая записала видео об отсутствии медицинской помощи, а через несколько дней скончалась
Минздрав Забайкальского края начал проверку по факту смерти пожилой жительницы Читы, которая записала видео об отсутствии медицинской помощи, а через несколько дней скончалась.
Представитель пресс-службы администрации Забайкалья сообщил РИА Новости, что 64-летняя россиянка записала видеоролик, в котором заявила, что медики отправили ее лечиться от коронавируса на дому. Дома ей стало хуже, а скорая помощь долгое время к ней не приезжала.
«Когда я обратилась за помощью, я хорошо дышала, я говорила. Но силы покидают меня, это козлу понятно, что у меня воспаление легких. [Температура] 39,4 - 39,2. Она так падает и уменьшается, нет никаких улучшений», - сообщила жительница Читы в своем видеообращении.
Женщина заболела 19 октября, а госпитализировали ее 28 октября. На следующий день она скончалась.
Региональный Минздрав начал проверку в подведомственных учреждениях, которые отвечали за оказание пациентке медицинской помощи.
Еще один вопиющий случай произошел в Волгоградской области. Врачи «ковидного» госпиталя выставили на улицу 87-летнего ветерана в инвалидном кресле, у которого была пневмония. Его дочь умоляла врачей о госпитализации, но медики заявили, что ветеран ведет себя агрессивно и мешает лечить других пациентов. Мужчина скончался около больницы, сидя в инвалидном кресле.
Главврач больницы заявил, что мужчину не собирались выписывать и отправили бы в реанимацию, однако коронавирус у него не был подтвержден. По словам главврача, ветерана хотели перевести в госпиталь на базе психиатрической больницы, так как у него были расстройства.