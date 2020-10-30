Меню
Бизнес
Безопасность – ничто, бизнес – все
30 октября 2020, 13:48

Миллиардер Алишер Усманов перечислил Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер, основатель и главный акционер USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал 500 тысяч евро властям итальянского острова Сардиния на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Tiscali

Миллиардер Алишер Усманов перечислил Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер, основатель и главный акционер USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал 500 тысяч евро властям итальянского острова Сардиния на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Tiscali.

Олигарх также отправил письмо президенту Сардинии Кристиану Солинасу, в котором поблагодарил его и местных жителей за теплый прием, который он получает на этом острове «около 30 лет».

Перечисленные на борьбу с коронавирусом 500 тысяч евро Алишер Усманов в письме называет скромным вкладом и наименьшим, что он может сделать для тех, кто боролся с новым вирусом на Сардинии.

«От всего сердца я даю 500 тыс. евро, чтобы помочь правительству Сардинии в этом благородном деле. Я прошу вас использовать эти деньги для программы разработки и реализации мер, направленных на защиту здоровья и жизни ваших соотечественников», - пишет Алишер Усманов.

По данным Forbes, российский миллиардер владеет недвижимостью на Сардинии и ранее признавался, что у него с Италией «особые отношения» и он почти все дело живет на острове. В сентябре 2018 года он стал почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена.

Материалы по теме
Западные СМИ вспомнили о предложении Навального ввести санкции против Абрамовича, Шувалова и Усманова
Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта», которого обвинили в клевете на Алишера Усманова
Алишер Усманов отверг свою причастность к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Сейчас на главной
Суд берет Шестуна измором
александр шестун
Суд берет Шестуна измором
Когда ведущий актер нового поколения Александр Паль прочитал книгу «Непокорный арестант», написанную бывшим главой Серпуховского района Александром Шестуном, он сказал что-то в стиле «Надо призывать людей не на митинги, а прочитать эту книгу. Когда все осознают, что происходит, тогда Россия и проснётся»
Россияне в ожидании локдауна снова начали скупать продукты
карантин
Россияне в ожидании локдауна снова начали скупать продукты
Почти треть россиян считают, что власти в скором времени введут жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, и начали готовиться к локдауну. Граждане закупают продукты и товары первой необходимости
Общество
Администрация Twitter промаркировала репортаж RT о выборах в США как «вводящий в заблуждение»
Администрация Twitter предупредила пользователей, что публикация RT содержит спорный контент и может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах
Нет прививки – нет работы
вакцинация
Нет прививки – нет работы
В приказе главы Дептранса говорится, что руководители транспортных предприятий столицы должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников. В ведомстве отметили, что прививки от гриппа необходимы для «защиты жизни и здоровья работников»
В РПЦ назвали «заказным» расследование о недвижимости патриарха
РПЦ
В РПЦ назвали «заказным» расследование о недвижимости патриарха
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил журналистам, что имущество родственников патриарха «не имеет отношения к нему и РПЦ»
Хакеры взломали 15 тысяч камер наблюдения в Москве
хакеры
Хакеры взломали 15 тысяч камер наблюдения в Москве
Хакеры взломали и получили доступ к 15 тысячам частных камер наблюдения в Москве. Киберхулиганы взломали камеры, установленные в квартирах, магазинах, банках, торговых центрах и других частных организациях
Президент Франции после теракта в Ницце приказал вывести войска на улицы по всей стране
теракт в ницце
Президент Франции после теракта в Ницце приказал вывести войска на улицы по всей стране
Президент Франции Эммануэль Макрон после резни в базилике в Ницце отдал приказ вывести войска на улицы по всей территории страны. В каждом городе будут размещены около 7 тысяч солдат
Не доллар красит человека ...
валюта
Не доллар красит человека ...
Владимир Путин рекомендовал гражданам «игнорировать» динамику курса рубля и лишний раз не расстраиваться из-за падения национальной валюты по отношению к доллару и евро. Президент России также выразил мнение, что правительству удается поддерживать стабильность курса рубля
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавирусной инфекции
гибель чиновников
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавирусной инфекции
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
В Кремле заявили о достижении «критической черты» в борьбе с коронавирусом
здравоохранение
В Кремле заявили о достижении «критической черты» в борьбе с коронавирусом
Песков заявил, что сейчас фиксируется повышенная потребность в медицинском персонале и лекарственных средствах, что «создает очень большие трудности»
В Ницце вооруженный ножом мужчина устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис
теракт в ницце
В Ницце вооруженный ножом мужчина устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис
Мэр города Кристиан Эстрози сообщил в Twitter, что два человека от полученных ранений скончались непосредственно в церкви. Сам нападавший сейчас находится в больнице под охраной
Общество
Специалисты Роспотребнадзора нашли у российских летучих мышей «какие-то» коронавирусы
У летучих мышей выявили коронавирусы неизвестного типа. В Роспотребнадзоре сообщили, что «какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследовании»
В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсии «по рангам»
пенсия
В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсии «по рангам»
Парламентарий считает, что пенсия должна разделяться по уровням, от первого - минимального, до максимального десятого. Определять пенсионный ранг предлагается по определенному перечню показателей
Фармкомпании не могут поставить в Россию 40 млн упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки
лекарства
Фармкомпании не могут поставить в Россию 40 млн упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки
Почти две трети компаний, которые входят в AIPM, сообщили о проблемах с прохождением таможенных процедур из-за сбоев в работе системы маркировки лекарств
Власти Франции и Германии повторно вводят карантин из-за коронавируса
карантин
Власти Франции и Германии повторно вводят карантин из-за коронавируса
Так, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со 2 ноября в стране вводится жесткий карантин для всех граждан. Власти закроют бары, рестораны, театры и кинотеатры. Школы и детские сады, а также магазины останутся открытыми
Белорусская оппозиция создала «Народное антикризисное управление» для мирной передачи власти
координационный совет оппозиции
Белорусская оппозиция создала «Народное антикризисное управление» для мирной передачи власти
Глава НАУ Павел Латушко сообщил, что основной целью народного антикризисного управления является мирный уход действующей власти и стабилизация управления после прихода новой власти
Ожидание VS Реальность
коронавирус
Ожидание VS Реальность
Московский муниципальный депутат Денис Шендерович, которого доставили на «скорой» с коронавирусом в резервный госпиталь на ВДНХ, пожаловался на отсутствие лекарств
Общество
Прокуратура в ходе проверки не обнаружила на Урале ни одного водоема с чистой водой
Генпрокуратура в ходе мониторинга загрязнения окружающей среды не обнаружила на территории Уральского федерального округа ни одного водоема с водой надлежащего качества