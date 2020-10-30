Миллиардер Алишер Усманов перечислил Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19
Российский миллиардер, основатель и главный акционер USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал 500 тысяч евро властям итальянского острова Сардиния на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Tiscali
Российский миллиардер, основатель и главный акционер USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал 500 тысяч евро властям итальянского острова Сардиния на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Tiscali.
Олигарх также отправил письмо президенту Сардинии Кристиану Солинасу, в котором поблагодарил его и местных жителей за теплый прием, который он получает на этом острове «около 30 лет».
Перечисленные на борьбу с коронавирусом 500 тысяч евро Алишер Усманов в письме называет скромным вкладом и наименьшим, что он может сделать для тех, кто боролся с новым вирусом на Сардинии.
«От всего сердца я даю 500 тыс. евро, чтобы помочь правительству Сардинии в этом благородном деле. Я прошу вас использовать эти деньги для программы разработки и реализации мер, направленных на защиту здоровья и жизни ваших соотечественников», - пишет Алишер Усманов.
По данным Forbes, российский миллиардер владеет недвижимостью на Сардинии и ранее признавался, что у него с Италией «особые отношения» и он почти все дело живет на острове. В сентябре 2018 года он стал почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена.