30 октября 2020, 13:32
Томский суд признал законным отказ в возбуждении дела по факту отравления Навального
Кировский райсуд Томска признал законным отказ следственных органов возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального. Юристы политика требовали возбудить дело по факту покушения на убийство
Кировский райсуд Томска признал законным отказ следственных органов возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.
Юристы политика требовали возбудить дело по факту покушения на убийство и посягательства на жизнь общественного деятеля.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что томский суд также отказал им в требовании обязать правоохранительные органы возбудить дело по факту отравления и отказался обязать МВД вернуть Алексею Навальному вещи, которые были изъяты после его госпитализации.
Сам Алексей Навальный ранее заявлял, что с учетом обнаружения на его теле следов яда «Новичок», его одежда, в которой он был в день отравления, является важным вещественным доказательством.