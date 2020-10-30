МИД России сообщил в Twitter о скором открытии новых стран для туристов, но потом удалил этот пост
Портал Ассоциации туроператоров России (АТОР) пишет, что в Twitter МИДа говорилось о скором возобновлении авиасообщения с Доминиканской республикой, Марокко и «другими странами»
Министерство иностранных дел России в своем Twitter анонсировало открытие новых стран для российских туристов, правда потом часть сообщения была удалена.
Портал Ассоциации туроператоров России (АТОР) пишет, что в Twitter МИДа говорилось о скором возобновлении авиасообщения с Доминиканской республикой, Марокко и «другими странами». В этом сообщении также приводились слова официального представителя ведомства Марии Захаровой, которая призвала россиян тщательно взвешивать риски при планировании зарубежных поездок в условиях пандемии коронавируса.
Спустя некоторое время данное сообщение было изменено. Из него пропало упоминание конкретных стран, с которыми планируется возобновить авиасообщение. При этом в посте говорится, что авиасообщение откроется с 1 ноября. Также была удалена рекомендация воздержаться от заграничных поездок.
Напомним, что сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивские острова, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия. С 1 ноября страна возобновит пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.