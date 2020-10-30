Россияне в ожидании локдауна снова начали скупать продукты и товары первой необходимости
Почти треть россиян считают, что власти в скором времени введут жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, и начали готовиться к локдауну. Граждане закупают продукты и товары первой необходимости
Почти треть россиян считают, что власти в скором времени введут жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, и начали готовиться к локдауну. Граждане закупают продукты и товары первой необходимости, чтобы пережить режим самоизоляции.
По данным исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, 20% опрошенных уже сейчас запасаются товарами первой необходимости. 12% россиян сообщили, что помимо продуктов закупают товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.
Еще 40% участников опроса признались, что начали экономить деньги, поэтому покупают только самое необходимое.
Весной 2020 года в России уже наблюдался ажиотажный спрос на крупы, консервы и другие продукты длительного хранения из-за введения ограничительных мер и режима обязательной самоизоляции.
Напомним, президент Владимир Путин накануне в очередной раз заявил, что в России пока не планируют вводить общенациональный локдаун.