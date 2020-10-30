В Татарстане вооруженный ножом подросток напал на отдел полиции. Нападавшего застрелили
В городе Кукморе республики Татарстан 16-летний подросток напал на отдел полиции и был убит сотрудниками правоохранительных органов. Силовики утверждают, что подросток ворвался в отдел с коктейлем Молотова
В городе Кукморе республики Татарстан 16-летний подросток напал на отдел полиции и был убит сотрудниками правоохранительных органов. Силовики утверждают, что подросток ворвался в отдел с коктейлем Молотова. Его попытались задержать, однако он кричал им, что они неверные, также выкрикивал «Аллах Акбар!» и размахивал ножом.
Со слов полицейских, юноша напал на начальника изолятора временного содержания (ИВС) и нанес ему тяжелое ранение. Тогда полицейские применили табельное оружие и застрелили подростка.
Нападавшим оказался житель Кукмора Виталий А. 2004 года рождения. В полиции заявляют, что подросток был радикальным исламистом.
По факту инцидента в отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ.
Позже в МВД уточнили, что инцидент произошел в ночь на 30 октября. Участковый уполномоченный полиции парковал служебный автомобиль на территории отдела МВД по Кукморскому району и заметил возгорание на земле, а также осколки от бутылки.
Полицейский стал тушить пожар, когда неизвестный бросил через ограду парковки еще один коктейль Молотова в сторону отдела полиции, после чего попытался скрыться.
Сотрудники отдела догнали злоумышленника, но тот стал угрожать им ножом. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал, а при попытке задержания оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Силовики применили табельное оружие, в результате чего напавший скончался от полученных ранений.