30 октября 2020, 11:59
В России коронавирусом за сутки заразилось рекордное число людей
В России зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом. За сутки инфекция была выявлена у 18 283 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 599 976 человек
В России зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом. За сутки инфекция была выявлена у 18 283 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 599 976 человек.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки от осложнений скончались 355 человек. Общее число умерших составило уже 27 656 человек.
В Москве выявили 5 268 новых случаев COVID-19, в Подмосковье – 801, в Петербурге – 801, в Нижегородской области – 401, в Свердловской области – 284, в Ростовской области – 310, в Красноярском крае – 292, в Воронежской области – 296, в Иркутской области – 232, в Архангельской области – 325, в Забайкальском каре – 232.