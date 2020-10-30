В отношении топ-менежеров компании «ТНС энерго» Евгения Гринера возбудили дело о хищении 5,5 млрд рублей
Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а подозреваемыми по нему проходят гендиректор предприятия Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту хищений в одном из крупнейших энергосбытовых холдингов ПАО «ТНС энерго» Евгения Гинера.
Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а подозреваемыми по нему проходят гендиректор предприятия Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров.
По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго» выводили средства, полученные от потребителей электроэнергии, в другие компании, в том числе офшорные. При этом с поставщиками энергии они не расплачивались.
По предварительным подсчетма, «ТНС энерго» и его «дочка» «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили более 5,5 млрд рублей с 2011 по 2020 гг, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, в прошлом году СКР возбудил дело по статье об уклонении от уплаты налогов на миллиард рублей в отношении «неустановленных руководителей» «ТНС энерго НН». Согласно материалам дела, руководители компании заключили в 2012 году с «ТНС энерго» договор о передаче последней полномочий единоличного исполнительного органа. Следователи считают, что обе компании являются взаимозависимымии лицами, а договор между ними мог быть заключен «для получения необоснованной налоговой выгоды».
Совладельцами «ТНС энерго» являются президент ЦСКА Евгений Гинер, зарегистрированная на Кипре компания «Санфлейк Лимитед» и «Банк ВТБ».