30 октября 2020, 10:25
Администрация Twitter промаркировала репортаж RT о выборах в США как «вводящий в заблуждение»
Администрация Twitter предупредила пользователей, что публикация RT содержит спорный контент и может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах
Сервис микроблогов Twitter промаркировала репортаж российского государственного телеканала RT о выборах в США как «вводящий в заблуждение».
Администрация Twitter предупредила пользователей, что публикация RT содержит спорный контент и может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах.
Помимо маркировки Twitter отключил возможность делать ретвит данного репортажа RT и функцию ответов к нему.
Сюжет RT посвящен нарушениям американского законодательства во время проведения выборов в США, а также проблемам, с которыми можно столкнуться в процессе подсчета голосов.