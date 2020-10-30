30 октября 2020, 08:21
В Петербурге 35-летней главе МО «Остров Декабристов» вручили медаль по случаю 75-летия победы в ВОВ
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Погосян сообщила, что медаль ей вручила партия КПРФ, а соответствующий документ был подписан лидером этой партии Геннадием Зюгановым
В Санкт-Петербурге 35-летняя глава муниципального округа «Остров Декабристов» и член «Единой России» Ольга Погосян получила медаль «75 лет Великой Победы».
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Погосян сообщила, что медаль ей вручила партия КПРФ, а соответствующий документ был подписан лидером этой партии Геннадием Зюгановым.
«Никто не забыт, ничто не забыто! Мы сильны пока помним», - такими словами единоросска подписала фотографию медали.
Напомним, ранее петербургский горсуд признал сфальсифицированными выборы в муниципальном округе «Остров Декабристов». После разбирательства своих мандатов лишились депутат от ЛДПР Анастасия Давыдова и глава муниципалитета Ольга Погосян.