Дептранс Москвы обязал всех работников общественного транспорта привиться от гриппа
В приказе главы Дептранса говорится, что руководители транспортных предприятий столицы должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников. В ведомстве отметили, что прививки от гриппа необходимы для «защиты жизни и здоровья работников»
В Москве работников общественного транспорта обязали привиться от гриппа до 31 октября. В противном случае их не допустят до работы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на приказ руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.
В приказе главы Дептранса говорится, что руководители транспортных предприятий столицы должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников. В ведомстве отметили, что прививки от гриппа необходимы для «защиты жизни и здоровья работников, а также предупреждения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в период пандемии коронавируса».
Омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музыря отметил, что отстранение от работы даже 5% сотрудников общественного транспорта в Москве может привести к коллапсу. По его словам, уже сейчас в столице есть дефицит сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Эксперт также отмечает, что приказ Максима Ликсутова об обязательной вакцинации не имеет правовой силы, а в случае обращения сотрудников транспортных предприятий в суд, они выиграют эти дела.