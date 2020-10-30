Устроивший резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис мужчина был фигурантом дела о незаконной миграции
Французская полиция сообщила некоторые подробности о личности мужчины, который устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. Мужчина в конце сентября текущего года прибыл в Италию, где стал фигурантом дела об организации незаконной миграции
Французская полиция сообщила некоторые подробности о личности мужчины, который устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. Мужчина в конце сентября текущего года прибыл в Италию, где стал фигурантом дела об организации незаконной миграции. Тогда он решил перебраться во Францию.
Информагентство Adnkronos сообщает, что статус подозреваемых по делу о незаконной миграции также получили его соотечественники, которые вместе с ним прибыли на остров Лампедуза.
Сейчас террорист находится в больнице под охраной.
Происшествие в базилике произошло в четверг 29 октября. Вооруженный ножом мужчина с криком «Аллаху Акбар!» обезглавил одну из прихожанок и зарезал еще двух человек.
Французские власти расценили резню в базилике как теракт и приняли решение о введении войск на улицы городов.