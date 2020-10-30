В РПЦ назвали «заказным» расследование о недвижимости патриарха Кирилла
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил журналистам, что имущество родственников патриарха «не имеет отношения к нему и РПЦ»
В Русской православной церкви не увидели ничего предосудительного в том, что родственники патриарха Кирилла владеют недвижимостью общей стоимостью 225 млн рублей.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил журналистам, что имущество родственников патриарха «не имеет отношения к нему и РПЦ».
Легойда добавил, что «у любого монаха есть родственники, и они не брали на себя никаких обетов».
Представитель РПЦ также назвал расследование «Проекта» о недвижимости родственников патриарх Кирилла «заказным», а само издание «никому неизвестным».
«Наверное, очень обидно авторам расследования: искали-то „всем известные“ „миллиарды долларов Патриарха“, а нашли несколько квартир, да дом в деревне Сивково. Да и то не у Патриарха, а у родственников», - отметил Василий Легойда.
По данным «Проекта», троюродные сестры главы РПЦ владеют тремя квартирами в Санкт-Петербурге, четырьмя в Москве, а также долей в нежилом помещении и доме в Московской области. Две квартиры из этого списка ранее были записаны на самого патриарха, но затем сведения о собственнике из базы Росреестра пропали.