Адвоката Александра Добровинского на два года лишили адвокатского статуса
Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что будет обжаловать решение комиссии
Известного адвоката Александра Добровинского лишили адвокатского статуса сроком на два года. Такое решение приняла Квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы.
Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение комиссии.
Перед этим в отношении адвоката было заведено два дисциплинарных производства из-за его публичных высказываний по делу Михаила Ефремова. Примечательно, что адвоката актера Эльмана Пашаева после судебного разбирательства также лишили адвокатского статуса.
Напомним, что Михаила Евремова приговорили к 8 годам лишения свободы за пьяное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона Михаил Захаров.