Хакеры взломали 15 тысяч камер наблюдения в Москве
Хакеры взломали и получили доступ к 15 тысячам частных камер наблюдения в Москве. Киберхулиганы взломали камеры, установленные в квартирах, магазинах, банках, торговых центрах и других частных организациях
Хакеры взломали и получили доступ к 15 тысячам частных камер наблюдения в Москве. Киберхулиганы взломали камеры, установленные в квартирах, магазинах, банках, торговых центрах и других частных организациях. Речи о городской системе видеонаблюдения в данном случае не идет.
Доступ к частным камерам наблюдения хакеры планируют использовать для создания альтернативной системы распознавания лиц , которая сможет определять местоположение людей по фотографии, сообщают «Известия».
по данным издания, доступ к камерам наблюдения помог получить хакерский поисковик Shodan.