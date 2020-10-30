Кислород для ростовской больницы, где погибли пациенты с COVID-19, закупался у единственного поставщика
Стали известны некоторые подробности дела о гибели пациентов в коронавирусном отделении больницы №20 Ростова-на-Дону из-за перебоев в поставке медицинского кислорода
Стали известны некоторые подробности дела о гибели пациентов в коронавирусном отделении больницы №20 Ростова-на-Дону из-за перебоев в поставке медицинского кислорода.
Издание «Блокнот» сообщает, что кислород для аппаратов ИВЛ больница закупала у единственного поставщика – ООО «Оксиген», которая принадлежит некой Жанне Гомелаури. Издание также отмечает, что все ростовские медучреждения фактически обязали закупать весь газ у ООО «Оксиген». Сама фирма с 2010 года получила госконтракты на 300 млн рублей.
«Блокнот» также сообщает, что ранее бывший главврач перинатального центра Ростова Валерий Буштырев добился строительства собственной станции по производству кислорода, однако подвергся давлению со стороны властей из-за отказа покупать кислород у «Оксигена».
Итогом этого конфликта стало увольнение Валерия Буштырева по решению главы ростовского Минздрава Татьяны Быковской и возбуждение дела против заместителя главврача Василия Ножкина. Его обвинили в том, что кислород производился в центре без лицензии. Тем не менее, медики смогли доказать, что производство кислорода для своих нужд возможно без получения лицензии.
Напомним, в середине октября портал 161.ru сообщил, что 13 пациентов коронавирусного отделения больницы №20, которые находились на аппаратах ИВЛ госпиталя при больнице задохнулись во время паузы в снабжении кислородом - 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах.