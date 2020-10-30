Экс-главу «Сибантрацита» задержали в «Шереметьево» из-за психотропных веществ в багаже
Таможенники нашли в багаже бизнесмена наркотические и психотропные вещества. Решается вопрос о возбуждении против Барского уголовного дела по факту контрабанды наркотиков
В московском аэропорту «Шереметьево» задержали бывшего главу и члена совета директоров компании «Сибантрацит» Максима Барского, который прилетел из США.
Источники РБК сообщают, что таможенники нашли в багаже бизнесмена наркотические и психотропные вещества. Решается вопрос о возбуждении против Барского уголовного дела по факту контрабанды наркотиков.
По уточненным данным, речь идет о тетрагидроканнабиноле (на основе конопли, в некоторых странах разрешен для медицинского использования) и модафиниле (применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями сна).
И.о. начальника Шереметьевской таможни Олег Андреев подтвердил факт перемещения одним из пассажиров, прилетевших рейсом из Нью-Йорка, наркотических средств и психотропных средств. Имя подозреваемого он сообщить отказался в интересах следствия.
При этом источник РБК в центральном аппарате МВД подтвердил факт задержания Максима Барского. Позже его отпустили под подписку о невыезде.