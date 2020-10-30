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30 октября 2020, 01:11

Президент Франции после теракта в Ницце приказал вывести войска на улицы по всей стране

Президент Франции Эммануэль Макрон после резни в базилике в Ницце отдал приказ вывести войска на улицы по всей территории страны. В каждом городе будут размещены около 7 тысяч солдат

Президент Франции после теракта в Ницце приказал вывести войска на улицы по всей стране

Президент Франции Эммануэль Макрон после резни в базилике в Ницце отдал приказ вывести войска на улицы по всей территории страны. В каждом городе будут размещены около 7 тысяч солдат.

По данным Reuters, после теракта в Ницце власти готовят меры по усилению безопасности в школах.

Напомним, 29 октября в Ницце вооруженный ножом мужчина ворвался в базилику Нотр-Дам-де-Нис, обезглавил женщину и зарезал еще двух прихожан. При этом злоумышленник кричал «Аллаху Акбар». Нападавший в настоящее время находится в больнице.

Спустя некоторое время в Авиньоне другой мужчина с криком «Аллаху Акбар!» напал на полицейских и был ликвидирован.

Оба инцидента произошли после резонансного убийства учителя в пригороде Парижа. По данным властей, 18-летний чеченец обезглавил педагога из-за того, что тот демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова.

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