Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от коронавируса из-за ее нехватки
Представитель компании Crocus Medical, которая помогает проводить испытания вакцины, сообщил журналистам, что сейчас на фоне роста заболеваемости спрос на «Спутник V» «колоссальный», а производства препарата не хватает для его покрытия
Минздрав России опроверг сообщения в СМИ о приостановке пострегистрационного испытания отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».
Представитель ведомства в беседе с РИА Новости заявил, что испытания препарата продолжаются, и всем 40 тысячам добровольцев сделают прививки.
В свою очередь руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания препарата продолжаются, а вакцины для исследований достаточно.
Агентство Reuters ранее сообщило, что в России временно приостановили вакцинацию новых добровольцев из-за высокого спроса на препарат и его нехватки для участников испытаний.
Представитель компании Crocus Medical, которая помогает проводить испытания вакцины, сообщил журналистам, что сейчас на фоне роста заболеваемости спрос на «Спутник V» «колоссальный», а производства препарата не хватает для его покрытия. Возобновить вакцинацию новых участников пострегистрационных испытаний планируется не раньше 10 ноября.
При этом сотрудники восьми московских клиник, где проводятся испытания «Спутник V», подтвердили, что добровольцам вакцину пока не вводят.