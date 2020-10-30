В Свердловской области таксистов обязали установить в машинах защитные экраны
В Свердловской области таксисты не исключили проведения протестных акций против указа губернатора Евгения Куйвашева об установке в автомобилях защитных экранов между водительским и пассажирским сиденьем
В Свердловской области таксисты не исключили проведения протестных акций против указа губернатора Евгения Куйвашева об установке в автомобилях защитных экранов между водительским и пассажирским сиденьем с целью снижения темпом распространения коронавируса. Штраф за отказ от установки защитного экрана составляет 5 тысяч рублей.
Представители «Яндекс.Такси», «Везет» и профсоюза таксистов сообщили Znak.com, чтотакое требование выдвигается впервые и пока таксомоторные компании не понимают, как его исполнять. В свою очередь представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко отметил, что таксисты «пребывают в подавленном настроении» и готовы выйти на митинг.
В частности, таксисты не понимают, как должна выглядеть эта перегородка, кто будет платить за ее установку, и как клиенты будут расплачиваться с водителями. При этом в Екатеринбурге уже стали появляться предложения по изготовлению «защитного экрана» с помощью пленки и скотча за 1,5 тысячи рублей.
Крупные таксомоторные компании в свою очередь посетовали, что власти заранее не предупредили о новом антикоронавирусном требовании, а указ губернатора неожиданно для всех вступил в силу 29 октября. При этом все машины нужно оснастить защитными экранами за сутки.
В пресс-службе сервиса «Везет» заявили, что указ г-на Куйвашева «блокирует работу всех таксистов в регионе». Кроме того, нигде в России такого требования к таксистам больше не выдвигали. В таксомоторных компаниях также заявили о бесполезности защитных экранов, так как в автомобиле действует единая система вентиляции.