29 октября 2020, 18:06
Владимир Путин посоветовал россиянам игнорировать падение курса рубля
Президент России Владимир Путин рекомендовал гражданам «игнорировать» динамику курса рубля и лишний раз не расстраиваться из-за падения национальной валюты по отношению к доллару и евро
Президент России Владимир Путин рекомендовал гражданам «игнорировать» динамику курса рубля и лишний раз не расстраиваться из-за падения национальной валюты по отношению к доллару и евро.
Глава государства отметил, что «важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса». Владимир Путин также выразил мнение, что Центробанку и правительству удается поддерживать стабильность курса рубля.
«В настоящее время курс рубля сохраняет устойчивость, в том числе благодаря мерам, принимаемым ЦБ», - добавил президент, слова которого приводит РИА Новости.