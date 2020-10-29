29 октября 2020, 17:38
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавирусной инфекции
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Коронавирус и пневмонию у мэра Уфы выявили чуть больше месяца назад.
Ульфату Мустафину был 61 год. До перехода в мэрию Уфы он работал в должности замгендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
Глава Башкортостан Радий Хабиров выразил соболезнования родственникам главы администрации Уфы.
Ульфат Мустафин стал уже вторым российским мэром, который скончался от последствий коронавирусной инфекции. В середине октября от COVID-19 скончался глава Ялты Иван Имгрунт.