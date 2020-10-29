Власти Чечни потратят еще 10 млн рублей на изготовление орденов и медалей с драгоценными камнями
Власти Чеченской республики уже в третий раз за последний год разместили заказ на поставку орденов и медалей имени своего первого президента Ахмата Кадырова. Все медали и ордена должны быть выполнены из золота и драгоценных камней
Власти Чеченской республики уже в третий раз за последний год разместили заказ на поставку орденов и медалей имени своего первого президента Ахмата Кадырова. Все медали и ордена должны быть выполнены из золота и драгоценных камней.
Стоимость нового заказа на поставку орденов и медалей имени Ахмата Кадырова составляет 10,2 млн рублей.
Победитель тендера должен изготовить и поставить 15 орденов, сделанных из золота 750 пробы. Орден должен иметь форму круга диаметром не менее 33 мм и весом не менее 58 граммов, а на его лицевой стороне должен располагаться портрет Ахмата Кадырова. На тыльной стороне ордена должны быть надписи: «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Орден будет соединяться с колодкой, инкрустированной драгоценными камнями, сообщает «МБХ медиа».
Подрядчик также должен изготовить 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750 пробы с изображением Ахмата Кадырова и его цитатой «Патриотизм доказывается не словами, а делом». Медаль будет соединяться с колодкой имитирующей флаг Чечни, а ее лицевая часть должна быть инкрустирована 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами.
Орден имени Ахмата Кадырова является высшей наградой в Чеченской республике.