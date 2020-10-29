29 октября 2020, 16:08
Минюст официально включил АУЕ в список экстремистских организаций
На сайте ведомства в списке НКО, которые были ликвидированы в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности, АУЕ называют «Международным общественным движением»
Министерство юстиции РФ официально включило запрещенное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в список экстремистских организаций.
На сайте ведомства в списке НКО, которые были ликвидированы в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности, АУЕ называют «Международным общественным движением».
Верховный суд России запретил движение АУЕ, которое популяризирует тюремную культуру, в августе 2020 года. За призывы вступить в АУЕ и участие в этой организации теперь предусматривает уголовную ответственность. Родителям, чьи дети пропагандируют данное движение, грозить штраф в размере до 700 тысяч рублей.